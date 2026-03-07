ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಅಮೇರಿಕಾ.! ಡ್ರೋನ್ ಗಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಗೆ ಅಂಗಲಾಚಿದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ನಿರ್ಮಿತ 'ಶಾಹೆದ್' ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬದಲು, ಉಕ್ರೇನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರಗಳು ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 7, 2026, 03:19 PM IST
  • ಉಕ್ರೇನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ
  • ಶಬ್ದವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ
  • ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ

ಟೆಹರಾನ್: ಇರಾನ್ ತಯಾರಿಸಿರುವ  ಅಗ್ಗದ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೇ ಭಾರಿ ಸವಾಲಾಗಿವೆ. ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಹಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಯುದ್ದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ.

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ನಿರ್ಮಿತ 'ಶಾಹೆದ್' ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬದಲು, ಉಕ್ರೇನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರಗಳು ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.ಹಾಗಾದರೆ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಯಾವುದು? ಈ ಡ್ರೋನ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ.. ₹40,000 ವೇತನ.. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..

ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ದದ ಸಮಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಹಾರುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.ಇದು ರೇಡಾರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಉಕ್ರೇನ್ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ 'ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್' ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವ ನೂರಾರು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯೂಹಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ.ಇನ್ನೂ ಲಾರಿ ಅಥವಾ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಮೆಷಿನ್ ಗನ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿರುವುದೇಕೆ?

ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಗ್ಗದ ಡ್ರೋನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಳಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂತಹ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ವಿಧಾನಗಳು ಕೇವಲ ಥಿಯರಿ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಅವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran-Isreal-US War: ಇರಾನ್ ಗೆ 'ಮಹಾಗೋಡೆ'ಯಂತೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಚೀನಾ..!

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಅಮೇರಿಕಾದಂತಹ ದೇಶವೇ ಈಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಧಿಟ್ಟವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ
 

