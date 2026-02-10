ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಅಮೇರಿಕಾ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

United States: ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕಾ ಇರಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅತೀ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಸುಮಾರು 440 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 90 ಶೇಕಡಾ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, 60 ಶೇಕಡಾ ಹಂತದಿಂದ ಆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇರಾನ್ ದೇಶವನ್ನು‘ಪರಮಾಣುಮ ರಾಷ್ಟ್ರ’ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಇರಾನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಪರಮಾಣು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಭೂಗತ ಆಳದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಪರಮಾಣು ವಿಕಿರಣ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ಇರಾನ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ, ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ!
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳ ಎಂದರೆ, ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕುಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಮಾಣು ವಸ್ತುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 440 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ವಸ್ತುಗಳು ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಶವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾತುಕತೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರಿಡಲಾದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ..
ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿಕಿರಣದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದೆ.