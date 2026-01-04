English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಸುಂದರಿಯರಿರುವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಟ್ರಂಪ್‌ ಕಣ್ಣು..? ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ

ಸುಂದರಿಯರಿರುವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಟ್ರಂಪ್‌ ಕಣ್ಣು..? ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ

US attack on Venezuela : ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಬಂಧನ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 4, 2026, 03:27 PM IST
    • ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
    • ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಬಂಧನ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
    • ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

Trending Photos

ಈ 5ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟಆದರೆ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ..ಕಷ್ಟ ಪರಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ
camera icon5
ASTROLOGY
ಈ 5ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟಆದರೆ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ..ಕಷ್ಟ ಪರಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ
ಬುಧ-ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon7
Conjunction of Mercury-Jupiter
ಬುಧ-ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಈ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸುಂದರಿಗಿದ್ದಾರೆ 150 ಅಂಗರಕ್ಷಕರು..! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಚೆಲುವೆಯಂತೆ ಈಕೆ
camera icon7
Tanya Mittal
ಈ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸುಂದರಿಗಿದ್ದಾರೆ 150 ಅಂಗರಕ್ಷಕರು..! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಚೆಲುವೆಯಂತೆ ಈಕೆ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೇಟ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌..! ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರದೊದಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಉಳಿತಾಯ
camera icon6
Gold price
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೇಟ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌..! ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರದೊದಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಉಳಿತಾಯ
ಸುಂದರಿಯರಿರುವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಟ್ರಂಪ್‌ ಕಣ್ಣು..? ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ

Nicolás Maduro arrested : ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. 'ಆಪರೇಷನ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂವ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ದಾಳಿಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಡುರೊ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.  

ಇದನ್ನೂಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ದೇಶ ಇರಲಿದೆ- ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪ್ಯಾಡ್ರಿನೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ನಾಗರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ, ಸತ್ತವರು ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳ ನಾಯಕ ಮಡುರೊ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಡುರೊ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೋಸ್ಟ್‌ ವಾಟೆಂಡ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ?

ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು. ಇರಾನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ತಕ್ಷಣದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಯೂಬಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಬ್ರೂನೋ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೇಡಿತನ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬೊಲಿವಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಲಿ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.  

ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಲಿವೇರಿಯನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು (FANB) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 1.9 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀಸಲು ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟಿಯಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಬಲವು ಸುಮಾರು 2.2 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಾಯು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೌಕಾ ಬಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Venezuela president wifeNicolás MaduroDonald TrumpUS attack on VenezuelaVenezuela US military strike

Trending News