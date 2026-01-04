ಸುಂದರಿಯರಿರುವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಟ್ರಂಪ್‌ ಕಣ್ಣು..? ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ

Nicolás Maduro arrested : ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. 'ಆಪರೇಷನ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂವ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ದಾಳಿಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಡುರೊ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪ್ಯಾಡ್ರಿನೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ನಾಗರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ, ಸತ್ತವರು ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳ ನಾಯಕ ಮಡುರೊ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಡುರೊ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಟೆಂಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು. ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ತಕ್ಷಣದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಯೂಬಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಬ್ರೂನೋ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೇಡಿತನ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬೊಲಿವಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಲಿ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಲಿವೇರಿಯನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು (FANB) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 1.9 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀಸಲು ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟಿಯಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಬಲವು ಸುಮಾರು 2.2 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಾಯು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೌಕಾ ಬಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.