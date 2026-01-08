English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮತ್ತೆ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ದ ಸಮರ ಸಾರುತ್ತಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ! ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೀಳಲಿದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು..

India dependence on China: 2026 ರ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 8, 2026, 01:10 PM IST
  • ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಆಮದುಗಳು ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ
  • ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

India-China: 2026 ರ ಬಜೆಟ್ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಭಾರೀ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತವು ಮುಂಚಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಇಂಧನ, ರಕ್ಷಣೆ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ, ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಅನುಭವವು ಭಾರತದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತದ ನೀತಿಯೆಂದರೆ ಸರಕುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಇಡೀ ಉದ್ಯಮವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಎಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಆಮದುಗಳು ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಭಾಗಗಳು, ಸೌರ ಫಲಕಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು, ಛತ್ರಿಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪಾಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, 80-90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸರಕುಗಳು ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸುಮಾರು 100 ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
2026 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಕೆಲವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಂಧನದಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ (ಪಿಎಲ್‌ಐ) ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ ಆಮದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಬಹು ದೇಶಗಳಿಂದ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸೌರ, ಪವನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯ ಯುಗವು ಹೊಸ ಅವಲಂಬನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲಿಥಿಯಂ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳಂತಹ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ರಕ್ಷಣಾ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು.

2026 ರ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಏನು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ?
2026 ರ ಬಜೆಟ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀತಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಬಹುದು.
 

 
 

 
 
 

 
 

