ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಪ್ಲೇಸ್!

winter honeymoon best places: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಟ್ನರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ಹಾಗದ್ರೆ  ಈ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಪ್ಲೇಸ್‌ಗಳನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 4, 2025, 04:19 PM IST
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಪ್ಲೇಸ್!

winter honeymoon best places: ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವೇಳೆ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಾವಿಂದು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ಇತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ನ್ಯೂ ಕಪಲ್ಸ್‌ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರ ಅಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹನಿಮೂನ್‌ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರವಲ್ಲ-ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೆಸುಗೆ..ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಸುಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಲವ್‌ ಡು ಒನ್‌ ಜೊತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.

ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಂ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವೇಳೆ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಾವಿಂದು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರೇಮವೆಂಬುದು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತು, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರೇಮದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ.ಹಾಗಯೇ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹನಿಮೂನ್‌ ಪ್ಲೇಸ್‌ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಮೆಮೋರಿಬಲ್‌ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಯಸ್ತಾರೆ.. 

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ 
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ.ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು, ವಿಲ್ಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಡಲು ತೀರವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ..

ಊಟಿ
ಊಟಿಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಿರಿಧಾಮಗಳ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿದ ಮಧುಚಂದ್ರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಆರ್ಕಿಡ್‌ಗಳು, ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ ಚಹಾ ತೋಟಗಳು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಟ್ನರ್‌ ಜೊತೆ ಕಳೆಯುವ ದಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಹನಿಮೂನ್‌ನ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಬಲ್‌ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು  ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಬುತ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹನಿಮೂನ್‌ ಸ್ಪಾಟ್‌ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೆನಿಲ್ಲ.

ಮನಾಲಿ
ಚಳಿಗಾಲದ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಮನಾಲಿ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್, ಹೈಕಿಂಗ್, ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್, ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್, ಜೋರ್ಬಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು . ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ರಘುನಾಥ್, ಜಗ್ಗನಾತಿ ದೇವಿತ್ ಮತ್ತು ಹಡಿಂಬಾ ದೇವಾಲಯಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ ಸೋಲಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿ, ಕುಲ್ಲು ವ್ಯಾಲಿ, ಕಸೋಲ್, ನಗ್ಗರ್ ಮತ್ತು ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್. ಮನಾಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ - ಲೇಹ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 6260 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಭವ್ಯವಾದ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಭಾರತದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ..

ಗೋವಾ
ಗೋವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಳಿ ಮರಳು, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.ಇಲ್ಲಿ  ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭೋಜನ ಸವಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕೃತಿಯವರೆಗೆ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಹನಿಮೂನ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌  ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಇದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ವೀಪಗಳಿವೆ, ದುಧ್‌ಸಾಗರ್ ಜಲಪಾತವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಣಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಬೀಚ್‌ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಟ್ನರ್‌ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. 

ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ
 ಇನ್ನು, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಪಾಟ್‌ ಆಗಿದೆ. ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹವಾಮಾನವು  ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನವು 25° ನಿಂದ 35° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ,ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ಯ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗಿನ ತಿಂಗಳುಗಳು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಅತ್ಯಂತ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಮಯ ಇದು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ದ್ವೀಪಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಡಲತೀರಗಳು ನವದಂಪತಿಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕಡಲತೀರ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು, ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದ್ವೀಪಗಳು ಕೂಡ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು ನ್ಯೂ ಕಪಲ್ಸ್‌ ಉತ್ತಮದಾಯಾಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕುಡಿಯುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯಪಾನದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅದ್ಯಕ್ಷ

