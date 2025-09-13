English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೂಡಿಲ್ಲ.. ಪಕ್ಕದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಖೈದಿಯನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಭೂಪ..! ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು..

Viral News : ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂತಾ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿದರ್ಶನ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 13, 2025, 08:57 PM IST
    • ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂತಾ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿದರ್ಶನ.
    • ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
    • ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ..? ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೂಡಿಲ್ಲ.. ಪಕ್ಕದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಖೈದಿಯನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಭೂಪ..! ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು..

Viral News : ಕೂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಟಚ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೇಲಾಗಿ ಪುರುಷ ಖೈದಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಖೈದಿಯ ಸೆಲ್‌ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆದರೂ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ..? ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಬನ್ನಿ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ..



ಜೋನ್ ಡೆಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಸಿ ಲಿಂಕ್ ಯುಎಸ್ಎಯ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಮಿಯಾಮಿ-ಡೇಡ್ ಕೌಂಟಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು..  ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬೆರಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಟಚ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Who is Sushila Karki: ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುಶೀಲಾ ಕರ್ಕಿ..! ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ

ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಡೈಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು..? ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮಗು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು..? ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಜೋನ್ ಡೆಬಾಸ್ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿ ಡೈಸಿ ಲಿಂಕ್ 29 ವರ್ಷ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಡೈಸಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದು, 2022 ರಿಂದ ಈ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಡೈಸಿ ಮತ್ತು ಜೋನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಹತ್ಯೆ: ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಘಟನೆ.. ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಅದೇನೆಂದರೆ, ಜೈಲಿನ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಎಸಿ ವೆಂಟ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಡೈಸಿ ಮತ್ತು ಜೋನ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದರು..

ಮಗು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು? : ಇಬ್ಬರೂ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೇ ಎಂದು ಜೋನ್ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಡೈಸಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಆಪ್ತನ ಹತ್ಯೆ: ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಮರ್ಡರ್‌!

ಜೋನ್ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆನ್ ವ್ರ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟಿನಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಡೈಸಿಯ ಕೋಣೆಗೆ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಡೈಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯೀಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಜನನಾಂಗಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಜೋನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಬಾರಿ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಡೈಸಿಗೆ ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗು : ಹೀಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಈ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಿಯಾಮಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರುವುದು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಜೈಲಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಸಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಈಗ ಡೈಸಿಯ ಪೋಷಕರು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

