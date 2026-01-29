English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Guinness Record: 65 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಹಿಳೆ! ಇದಪ್ಪಾ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ..

Guinness World Record woman:ಪ್ರಸ್ತುತ AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ.ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..ಆದ್ರೆ ಈ ಜಪಾನಿನ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 65 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 29, 2026, 08:13 PM IST
  • ಅಪರೂಪದ ಗಿನ್ನಿಸ್‌ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಈ ಮಹಿಳೆ
  • ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 65 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ

Guinness World Record woman: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಾಸ್‌ನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಾಜಕೀಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಯಸಿದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜಪಾನಿನ ಅಜ್ಜಿ 65 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಲಭ್ಯ..! ಕೇವಲ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೆ?

ಒಸಾಕಾದ ಮಹಿಳೆ ಯುಸುಕೊ ತಮಕಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 95 ವರ್ಷ. 1930 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ ಕೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 65 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಇದರರ್ಥ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಈಗ 95 ವರ್ಷ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪುಸ್ತಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದರು.

ಈ ಅಜ್ಜಿ, ಯುಸುಕೊ ತಮಾಕಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರೆಗೂ ಇದು ಅವರ ದಿನಚರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು 2024 ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 95 ವರ್ಷ ತುಂಬಿತು. ಅವರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿ, ಸನ್ ಕ್ರೌ, 20 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಸುಮಾರು 430 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು 67 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. 

ಇನ್ನು, ಇವರ ಡೈಲಿ ರೋಟಿನ್‌ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ..ತಮಕಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅವಳು ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೌದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ಬಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ವೇಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಳ ಮೆದುಳನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿಡಲು, ಅವಳು ಜಪಾನೀಸ್ ಕಾಂಜಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಕಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಎಂದು ತಮಕಿ ಹೇಳಿದರು.. ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ತಮಕಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಯಸ್ಸು 90 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 174 ದಿನಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Trisha Krishnan: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

