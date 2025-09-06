ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜೀವಂತ ಶವವಿದ್ದಂತೆ! ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಪುರುಷರು..

Afghanistan: ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯಾರೂ ಸಹ ಮುಂದಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ದುಃಖಕರ ವಾಸ್ತವವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇಲ್ಲಿ, ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುನಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಂದರ್ಲುಕಾಕ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಬೀಬಿ ಆಯೇಷಾ ಕಳೆದ 36 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೈ ಬೀಸಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ... ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...
ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತೆಗೆದರು. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೂ ಇಲ್ಲ. 19 ವರ್ಷದ ಆಯೇಷಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು... ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯಾರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ವರದಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.