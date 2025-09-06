English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜೀವಂತ ಶವವಿದ್ದಂತೆ! ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಪುರುಷರು..

Taliban restrictions on women: 'ಈ' ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ ನರಕಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ.. ಪುರುಷರ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 6, 2025, 02:42 PM IST
  • ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

Teachers Day Gift: ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್‌ ಟೀಚರ್‌ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? 100 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon8
Teachers Day Gift Ideas
Teachers Day Gift: ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್‌ ಟೀಚರ್‌ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? 100 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಘಾತ.. ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಬಂಧನ..!
camera icon7
Ashish kapoor
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಘಾತ.. ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಬಂಧನ..!
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ʻಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋʼ ಚಿತ್ರದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!?
camera icon6
Bigg Boss Kannada Season 12
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ʻಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋʼ ಚಿತ್ರದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!?
ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಾನಾ..? ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..!
camera icon6
Chikkanna
ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಾನಾ..? ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..!
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜೀವಂತ ಶವವಿದ್ದಂತೆ! ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಪುರುಷರು..

Afghanistan: ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯಾರೂ ಸಹ ಮುಂದಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ದುಃಖಕರ ವಾಸ್ತವವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇಲ್ಲಿ, ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಯಾವ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಆದಾಯ..! ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ

ಅಮೆರಿಕದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುನಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಂದರ್ಲುಕಾಕ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಬೀಬಿ ಆಯೇಷಾ ಕಳೆದ 36 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೈ ಬೀಸಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ... ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಯಾವ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಆದಾಯ..! ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ

ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತೆಗೆದರು. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೂ ಇಲ್ಲ. 19 ವರ್ಷದ ಆಯೇಷಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು... ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯಾರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ವರದಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

AfghanistanWomen buried under rubble in AfghanistanEarthquake NewsWomen in Afghanistanlife of women in Afghanistan

Trending News