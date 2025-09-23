English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿತೀರಾ.? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಕೆಗೆ ಆದ ಗತಿ ನಿಮಗೂ ಆಗಬಹುದು.!

Alcohol effect on Liver : ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಅವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಳು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಅವಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರೇ ಶಾಕ್‌ ಆದರು.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 23, 2025, 02:42 PM IST
    • ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.
    • ಅವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಳು.
    • ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರೇ ಶಾಕ್‌

ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿತೀರಾ.? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಕೆಗೆ ಆದ ಗತಿ ನಿಮಗೂ ಆಗಬಹುದು.!

Supernumerary liver : ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ, ಮದ್ಯಪಾನ ಲಿವರ್‌ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರೇ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಕೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು.. ಲಿವರ್‌ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು..? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಈ ಘಟನೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವ್ಲಾಡಿವೋಸ್ಟಾಕ್ ನಗರದ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಳು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈಕೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಯಕೃತ್ತು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅದರ ಗಾತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಾನವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಕೃತ್ತಿನ ಗಾತ್ರ 13 ರಿಂದ 15 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಯಕೃತ್ತಿನ ಗಾತ್ರವು ಮಾನವ ಕೈಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಯಕೃತ್ತು ಸೂಪರ್ನ್ಯೂಮರರಿ ಯಕೃತ್ತು ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಮೂಲ ಯಕೃತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯಕೃತ್ತು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿತ ಯಕೃತ್ತು ಎಂದು ಕರೆದರು.

ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕುಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನವು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂರೋಪತಿ ಇರುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಈ ರೋಗವು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯ ಯಕೃತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಮಹಿಳೆಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವೈದ್ಯರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

