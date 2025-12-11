English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • 2005 ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ! ಏಕಾಏಕಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ?

2005 ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ! ಏಕಾಏಕಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ?

Women Struggle to Have Children: ಮಹಿಳೆಯರು ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದದಿರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 11, 2025, 12:51 PM IST
  • ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
  • ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಜಪಾನ್ ಯಾವ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
camera icon6
BULLION MARKET
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!
camera icon5
PAN card Rules
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!
ಜನವರಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಡಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್
camera icon7
DA
ಜನವರಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಡಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್
2005 ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ! ಏಕಾಏಕಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ?

Women Struggle to Have Children: ಮಹಿಳೆಯರು ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದದಿರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹಲವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2005ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IPSS) ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 24.6% ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಸಂಭವನೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ 42%ರವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಾಯಿಯ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು 'ಸುಪ್ರೀಂ' ಅವಕಾಶ

ಈ ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಜಪಾನ್‌ನ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಫ್ಯೂಮಿಯೊ ಕಿಶಿದಾ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ — ಜಪಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಸು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2020ರ ಸರಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಪಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 29.4 ವರ್ಷ. 1985ರಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹ ತಡವಾಗುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಪಿಎಸ್ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಹೋ ಇವಾಸವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಜಪಾನ್ ಯಾವ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.
 

japan womenMARRIAGEjapan marriageJapan Birth Rate2005 women

Trending News