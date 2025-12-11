2005 ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ! ಏಕಾಏಕಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ?

Women Struggle to Have Children: ಮಹಿಳೆಯರು ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದದಿರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹಲವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2005ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IPSS) ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 24.6% ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಸಂಭವನೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ 42%ರವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಜಪಾನ್ನ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಫ್ಯೂಮಿಯೊ ಕಿಶಿದಾ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ — ಜಪಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಸು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2020ರ ಸರಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಪಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 29.4 ವರ್ಷ. 1985ರಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹ ತಡವಾಗುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಪಿಎಸ್ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಹೋ ಇವಾಸವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಜಪಾನ್ ಯಾವ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.