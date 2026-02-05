English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಗಂಡನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು!ಈ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಗಂಡನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು!ಈ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

womens without husband permission: ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಗಂಡನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ..ಈ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 5, 2026, 12:17 PM IST
  • ಅಲೆಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೆನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಫಿಕ್ಸ್‌..
  • ಗಂಡನೊಂಡಿಗೆ ಜಗಳ ಆಡುವ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ!



Wife husband: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿರ್ತಿರಾ.. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ..ಅಯ್ಯೋ ಇವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಲ ಗಂಡಂದಿರು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೈಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ..ನೀವು ಹಲವಾರು ಭಾರೀ ನೋಡೆ ಇರುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Mylara karnika: ಐತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್!ಏನಿದರ ಅರ್ಥ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸಪಟೇಷನ್‌ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ..ಅದನ್ನ ಗಂಡ ಆದವನ್ನು ಫುಲ್‌ಫಿಲ್‌ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಜಾರು ಆಗೇ ಆಗ್ತಾಳೆ...ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ..ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಡನ ಮೇಕೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ..ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ ತಮ್ಮದೆ ಬೇಕಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಿಯೊರಿಟಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆ ಇಲ್ಲ..ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತವರು ಮನೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸ್ತಾರೆ.. 

ಆದ್ರೀಗ ಇದಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊ೦ದು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ.ಒಂದು ವೇಳೆ  ಈ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಹೋದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಈ  ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ  ಹಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ನಡೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಎಚ್ಚರ ಗಂಡನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PavithraBandhana: ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ದೇವ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಾ?

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

