ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ..! ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ

World Facts : ಭಾನುವಾರ ಮೋಜು, ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಿನ ವಾರದ ರಜೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ.. ಅದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ.
ಭಾನುವಾರದಂದು ನಾಗರಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವು ನಿಷೇಧಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಟೊಂಗಾ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನಗಳು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಟೊಂಗಾದಲ್ಲಿ, ಅವು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾನೂನಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಟೋಂಗನ್ ಸಂವಿಧಾನದ 6 ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸಬ್ಬತ್ (ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ದಿನದಂದು ಇಡೀ ದೇಶವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಜನರು ಈ ದಿನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಾನುವಾರದಂದು ಟೊಂಗಾದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಕಚೇರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶೋ ರೂಂಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟಗಾರನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಿಷೇಧವಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಟೋಂಗಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರುಗಳು ಭಾನುವಾರದಂದು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಡಗುಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಟೊಂಗಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವನನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. ಟೋಂಗನ್ನರು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.