Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 17, 2026, 06:43 PM IST
World Cheapest Petrol Price: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಕೆಲ ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 2–3 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇರುವುದೇ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.

ಇರಾನ್‌ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $0.029 (ಸುಮಾರು ₹2.50) ಮಾತ್ರ. ಸರ್ಕಾರದ ಭಾರೀ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಈ ದರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಲೀಟರ್ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವೆನುಜುವೆಲಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಗ್ಗದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ದೇಶವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $0.035 (₹3 ರಷ್ಟು) ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 120 ಲೀಟರ್ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಅಂಗೊಲಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪೂರ್ವದ ಕುವೈತ್‌ ಕೂಡ ಅಗ್ಗದ ಇಂಧನ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಅಂಗೋಲಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $0.33 (₹27) ಇದ್ದರೆ, ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು $0.34 (₹28) ಇದೆ. ಈ ದೇಶಗಳು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯ.

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರತ ತೈಲ ಆಮದು ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ₹94 ರಿಂದ ₹105 ರವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ದರಗಳು ಸುಮಾರು ₹80–₹84 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ; ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದು ಸಹಜ.

 

petrolDieselPetrol pricePetrol price dropCheapest petrol in world

