world longest railway platform: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ರೈಲ್ವೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಯಾವುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
world longest railway platform: ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 1,507 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ.
ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ
ಇದರ ಅಸಾಧಾರಣ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಇರುವ ಸುಮಾರು 15 ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಗಳ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 1,366 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು 1500 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೋರಖ್ಪುರ ಹೊಂದಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ನಿಲ್ದಾಣ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ರೈಲ್ವೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎರಡು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಗೋವಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.