most corrupt countries: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ವಿಶ್ವದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ನಿಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 180 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಗಂಭೀರ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಸಾಗಿವೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಗಾವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ, ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತು ಸೊಮಾಲಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಯುರೋಪ್ನ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಬ್ರಿಟನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳ ಅಂಕಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿ ಮಾತ್ರ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕವೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರುವುದು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 28ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ, ಇದೀಗ 29ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅದು 76ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 93ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ, 2024ರಲ್ಲಿ 92ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ 91ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘ ಹಾದಿ ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.