ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ.. ಜನ ಸಾಯುವಂತಿಲ್ಲ..! ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಳ್ಳಿ

Worlds last village : ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ಸುಮಾರು 1300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಕೊನೆಯ ಹಳ್ಳಿ. ಈ ಸ್ಥಳದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ಹವಾಮಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ನಿಯಮಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಸಹ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 27, 2026, 05:47 PM IST
World intresting facts : ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಸಾಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ವಿಶ್ವದ ಕೊನೆಯ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ಸುಮಾರು 1300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಸ್ಥಳದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಹವಾಮಾನ. ವರ್ಷದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವೂ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮವು ಶಾಶ್ವತ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಳವಾದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ದೀಪಗಳು (ಅರೋರಾ) ತನ್ನ ವರ್ಣರಂಜಿತ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹರಡಿದಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಿಗೂಢ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡದೇ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಏಕೆ? : ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನೂ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಪರೀತ ಶೀತ. ನೆಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಹೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದವರನ್ನು ಸಹ ಬೇಗನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ : ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಜನರು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕತೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ!

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು.

