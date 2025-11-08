ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಗುವ ಅಕ್ಕಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ! ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

World’s Most Expensive Rice: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಊಟದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗ. 30ರಿಂದ 80 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಿಲೋ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಂಬಲಾರದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ!
ಜಪಾನ್ನ ಟೊಯೊ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪನಿಯು ತಯಾರಿಸಿದ “ಕಿನ್ಮೆಮೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ” ಅಕ್ಕಿಯು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹9,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿಯು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಯಾರಿ ವಿಧಾನ, ಉನ್ನತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿನ್ಮೆಮೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ₹9,156 ಆಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಕ್ಕಿಯ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಅಕ್ಕಿಯು ತೊಳೆಯದೇ ನೇರವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಿನ್ಮೆಮೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಜಪಾನ್ನ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾದ ಗುನ್ಮಾ, ಗಿಫು, ಕುಮಾಮೊಟೊ, ನಾಗಾನೊ ಮತ್ತು ನಿಗಾಟಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಭಿನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆರಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಥೆ 1961ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಕ್ಕಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣು, ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲಿಪೊಪೊಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು (LPS) ಇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಪಾಚಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯಕ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಅಕ್ಕಿಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯರ್ಥತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ (eco-friendly) ಆಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 3,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಜಪಾನ್ನ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಕಿನ್ಮೆಮೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕ್ಕಿಯು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಕಿನ್ಮೆಮೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕ್ಕಿಯು ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಅದು ಜಪಾನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಯ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.