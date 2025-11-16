ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲ.. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು.

World’s Most Expensive Visa Country: ಪ್ರವಾಸದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ವೀಸಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಭೂತಾನ್!
ವೀಸಾ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ. ಪ್ರವಾಸ, ಉದ್ಯೋಗ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತಿತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ದೂತಾವಾಸದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಭೂತಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕವೇ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಐದು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 500 ಡಾಲರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು (ಸುಮಾರು ₹47,000) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲೇಬೇಕು.
ಭೂತಾನ್ ಈ ರೀತಿಯ ದುಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕಾರಣವೂ ವಿಶೇಷ. ದೇಶದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು “High Value, Low Volume” ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗಿಂತ, ನಿಜವಾದ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು.
ಶಾಂತ ಪ್ರಕೃತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೂತಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕ್ರಮ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.