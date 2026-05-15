worlds most lightning prone place: ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ಥಳವಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅದು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮರಕೈಬೊ ಸರೋವರ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಿಂಚಿನ ನಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರೋವರವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಮಿಂಚಿನ ತಾಣ' ಎಂದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು "ಕ್ಯಾಟಟಂಬೊ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 'ಕ್ಯಾಟಟಂಬೊ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಮಿಂಚು ಗಂಟೆಗೆ ನೂರಾರು ಬಾರಿ ಮಿಂಚುತ್ತದೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಂಗೋ ಪ್ರದೇಶವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮರಕೈಬೊ ಸರೋವರವನ್ನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಕೈಬೊ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಬೀಸುವ ಶೀತ ಗಾಳಿಯು ಸರೋವರದ ಮೇಲಿರುವ ಬಿಸಿ, ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಬೃಹತ್ ಮೋಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಿಂಚು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಭವ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.