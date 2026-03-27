  • ಶಾಂತಿಯೇ ಶಕ್ತಿ! ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ ದೇಶ..

Most Peaceful Country: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ಮಾಡದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿವೆ. ಆ ದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅಂತಹ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 27, 2026, 09:19 AM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಭಾರತವೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಷ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿವೆ, ಈ ದೇಶಗಳು ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿವೆ, ಇಂದು ನಾವು ಅಂತಹ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಮರಿನೋ - ಮರಿನೋ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ. ಈ ದೇಶವು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಈ ದೇಶವು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನ್ ಪಡೆಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ನಂತರ ಜರ್ಮನಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿತು. 1944 ರಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಜರ್ಮನಿ ತನ್ನ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇವಲ 61 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 33,000 ರಿಂದ 34,000. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಈ ದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ - ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 1944 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು $88,000 ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಲಿಚ್ಟೆನ್‌ಸ್ಟೈನ್ - ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ದೇಶ ಲಿಚ್ಟೆನ್‌ಸ್ಟೈನ್, ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ $200,000.

 

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

