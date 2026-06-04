worlds sweetest mango: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾವು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಬಾವೊ ಮಾವು ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ತಿರುಳಿಗಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ, ದಶೇರಿ ಮತ್ತು ಚೌನ್ಸಾದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಏಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು "ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮತ್ತು ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಲ್ಫೋನ್ಸೊದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಂದ್ರಿಯವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಮಾವಿನ ವಿಧವು ಅದರ ಶುದ್ಧ ಸಿಹಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಿಹಿ, ಮೃದುವಾದ ತಿರುಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸುವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿ ಮಾವು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾವು ಯಾವುದು?
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಬಾವೊ ಮಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧವು ಇತರ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶಕ್ಕೆ (ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ) ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. "ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ" ಎಂಬುದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾರಬಾವೊ ಮಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ,
ಇದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾರಬಾವೊ ಮಾವಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ತೀವ್ರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾಧುರ್ಯ
ಚಿನ್ನದ ಹಳದಿ ಹೊಳೆಯುವ ತಿರುಳು
ನಾರುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ
ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಭರಿತತೆ, ಕೆನೆ ಮೃದುತ್ವ
ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಯಾರಬಾವೊ ಮಾವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಾವಿನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.