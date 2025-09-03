ಇನ್ಮುಂದೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು..!

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: 41 ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಥರೈಸೇಶನ್ (ESTA) ಮೂಲಕ ಮೊದಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ವೀಸಾ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (VWP) ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ.
41 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಅಂಡೋರಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಬ್ರೂನೈ, ಚಿಲಿ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ, ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಗ್ರೀಸ್, ಹಂಗೇರಿ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್, ಲಾಟ್ವಿಯಾ, ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್, ಲಿಥುವೇನಿಯಾ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್, ಮಾಲ್ಟಾ, ಮೊನಾಕೊ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ನಾರ್ವೆ, ಪೋಲೆಂಡ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಕತಾರ್, ಸ್ಯಾನ್ ಮಾರಿನೋ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ, ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ತೈವಾನ್, ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್.
ತೈವಾನ್ 1979ರ ತೈವಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಯುಕೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಕ್ಕು ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು:
- ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಇಎಸ್ಟಿಎ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
- ಇಎಸ್ಟಿಎ ಅನುಮೋದನೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಗರಿಷ್ಠ 90 ದಿನಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
- ಇಎಸ್ಟಿಎ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ನಿರ್ಬಂಧಗಳು:
- ಮಾರ್ಚ್ 1, 2011 ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಲಿಬಿಯಾ, ಸೊಮಾಲಿಯಾ, ಸುಡಾನ್, ಸಿರಿಯಾ, ಅಥವಾ ಯೆಮೆನ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಥವಾ ಇದ್ದ ವಿಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರು ಇಎಸ್ಟಿಎಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ.
- ಜನವರಿ 12, 2021 ರ ನಂತರ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬಾ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಸುಡಾನ್, ಅಥವಾ ಸಿರಿಯಾದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಇಎಸ್ಟಿಎಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ.
- ಇಂತಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ B-1 (ವ್ಯಾಪಾರ) ಅಥವಾ B-2 (ಪ್ರವಾಸ) ವೀಸಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಅರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ಬಹು ಭೇಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ವಿಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ಯುಎಸ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ಇಎಸ್ಟಿಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.