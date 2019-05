Lok Sabha election: DTC makes special bus arrangement for polling day

In view of polling on Sunday, the Delhi Transport Corporation (DTC) has made special arrangements of the bus service in the national capital. The buses will start running at 4 am on that day. The early morning bus service will be operated on 35 bus routes.

The details are as follows:

1) Bus number: 926/ Tikri Border-Punjabi Bagh

2) Bus number: 926/Punjabi Bagh-Tikri Border

3) Bus number: 114/Qutabgarh-Azadpur

4) Bus number: 114/Azadpur-Qutabgarh

5) Bus number: 106/Auchandi Border-Azadpur

6) Bus number: 106/Azadpur-Qutabgarh

7) Bus number: 131/Lampur Border-Azadpur

8) Bus number: 131/Azadpur-Lampur Border

9) Bus number: 154/Dahishra Border-Mori Gate

10) Bus number: 273/Loni Gole-Chakkar Shivaji Stadium

11) Bus number: 213/Harsh Vihar-Kendriya Trml

12) Bus number: 971/Anand Vihar ISBT-Avantika Rohini

13) Bus number: 740/Anand Vihar ISBT-Uttam Nagar Trml

14) Bus number: 611/Mayur Vihar Phase-3--Dhaula Kuan

15) Bus number: 347/Noida Sec-34--ISBT Kashmiri Gate

16) Bus number: 405/Badarpur Border-Mori Gate

17) Bus number: 717/Badarpur Border-Shahbad Mohd.Pur

18) Bus number: 525/Aya Nagar Border-Badarpur Border

19) Bus number: 729/Kapas Hera Border-Mori Gate Trml

20) Bus number: 729/Mori Gate Trml-Kapas Hera Border

21) Bus number: 834/Nanakheri Border-Tilak Nagar

22) Bus number: 829/Shikarpur-Tilak Nagar

23) Bus number: 827/Daurala Border-Tilak Nagar

24) Bus number: 835/Dhansa Border-Tilak Nagar

25) Bus number: 502/Mehrauli Railway Station

26) Bus number: 753/Uttam Nagar Trml-Mori Gate Trml

27) Bus number: 473/Badarpur Border-Anand Vihar ISBT

28) Bus number: 604/Chhatarpur Metro Station-New Delhi Rly. Stn. Gate No.2

29) Bus number: 764/Najafgarh-Nehru Place

30) Bus number: TMS(+)/Punjabi Bagh-Punjabi Bagh

31) Bus number: TMS(-)/Wazirpur Depot-Wazirpur Depot

32) Bus number: OMS(+)/Uttam Nagar-Uttam Nagar

33) Bus number: OMS(-)/Anand Vihar ISBT-Anand Vihar ISBT

34) Bus number: 970/Anvantika-Jawahar Lal Nehru Stdm.

35) Bus number: 181/Jahangir Puri Ni