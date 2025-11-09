English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Student Death: കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ 19കാരി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ; പോലീസ് അന്വേഷണം

Student Death Ernakulam: സ്റ്റഡി ലീവ് ആയതിനാൽ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 9, 2025, 03:04 PM IST
  • ബിബിഎ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു
  • ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലെ ഫാനിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്

എറണാകുളം: കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിനുള്ളിൽ 19കാരി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ. കോതമംഗലം - നെല്ലിക്കുഴി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോളേജിന്റെ ഹോസ്റ്റലിലാണ് വിദ്യാർഥിനി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. നന്ദന ഹരി ആണ് മരിച്ചത്. മാങ്കുളം മുനിപ്പാറ സ്വദേശിനിയാണ് നന്ദന ഹരി.

ബിബിഎ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു. ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലെ ഫാനിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. സ്റ്റഡി ലീവ് ആയതിനാൽ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. കോതമം​ഗലം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

