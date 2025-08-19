Ernakulam News: മുതലും പലിശയും തിരിച്ച് നൽകി, പിന്നെയും പലിശക്കാരന്റെ ഭീഷണി; എറണാകുളത്ത് 42കാരി പുഴയിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി

കൊച്ചി: വടക്കന് പറവൂരില് 42കാരി പുഴയില് ചാടി ജീവനൊടുക്കി. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശി ആശ ബെന്നിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. പലിശക്കാരുടെ ഭീഷണിയെ തുടര്ന്നാണ് ജീവനൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആശയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു. അന്വേഷണം തുടങ്ങി. റിട്ടയേര്ഡ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവർക്ക് പലിശയ്ക്ക് പണം നല്കിയിരുന്നു. മുതലും പലിശയും ഇവർ തിരിച്ച് നല്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെയും ഭീഷണി തുടര്ന്നുവെന്നാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. പലിശക്കാരുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് മുൻപും ഇവർ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു.
