Crime News: ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണി; 57 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി: ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് തീ കൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കുമെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഭീഷണി മുഴക്കിയ ആൾ അറസ്റ്റിൽ. അറസ്റ്റിലായത് മലപ്പുറം തേഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശി ഇപി ജയപ്രകാശാണ്.
ഇയാളെ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെയ്ത ഭീഷണിപോസ്റ്റ് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ പോലീസ് പ്രദേശത്ത് ഒരാളെ പരുങ്ങുന്നതായി കാണുകയും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഭീഷണി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളാണെന്നും വ്യക്തമായി.
ഇയാൾ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിചെങ്കിലും പിടികൂടിയ പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
