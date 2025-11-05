English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi
  • Crime News: ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണി; 57 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Crime News: ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണി; 57 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് പിടികൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 5, 2025, 01:35 PM IST
  • ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് തീ കൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കുമെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഭീഷണി
  • അറസ്റ്റിലായത് മലപ്പുറം തേഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശി ഇപി ജയപ്രകാശാണ്

Read Also

  1. Varkala Train Incident: പുകവലി ചോദ്യം ചെയ്തത് പ്രകോപിപ്പിച്ചു; വർക്കലയിലെ ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന്

Trending Photos

Navapanchama Rajayoga: ചൊവ്വ-വരുണ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!
8
Mangal Gochar
Navapanchama Rajayoga: ചൊവ്വ-വരുണ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!
Budhaditya Yoga: ബുധ-സൂര്യ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
6
Budh Surya Yuti
Budhaditya Yoga: ബുധ-സൂര്യ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Shani Nakshatra Parivartan: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 2026 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
8
Shani Gochar
Shani Nakshatra Parivartan: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 2026 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
Carrot Juice: ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം ഇവ കൂടി ചേർത്ത് കുടിച്ചോളൂ; ​ഗുണങ്ങളേറും
6
carrot juice
Carrot Juice: ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം ഇവ കൂടി ചേർത്ത് കുടിച്ചോളൂ; ​ഗുണങ്ങളേറും
Crime News: ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണി; 57 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി: ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് തീ കൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കുമെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഭീഷണി മുഴക്കിയ ആൾ അറസ്റ്റിൽ. അറസ്റ്റിലായത് മലപ്പുറം തേഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശി ഇപി ജയപ്രകാശാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: കണ്ണൂരിൽ രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ മരണം; അമ്മ അറസ്റ്റിൽ

ഇയാളെ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.  ഇയാൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെയ്ത ഭീഷണിപോസ്റ്റ് അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ പോലീസ് പ്രദേശത്ത് ഒരാളെ പരുങ്ങുന്നതായി കാണുകയും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഭീഷണി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളാണെന്നും വ്യക്തമായി. 

ഇയാൾ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിചെങ്കിലും പിടികൂടിയ പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsSuicideKochiFacebookArrest

Trending News