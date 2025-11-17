English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Kochi
  • Murder Attempt: മോഷണം ചോദ്യം ചെയ്തയാളെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം; സംഭവം കൊച്ചിയിൽ, പ്രതി പിടിയിൽ

Murder Attempt: മോഷണം ചോദ്യം ചെയ്തയാളെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം; സംഭവം കൊച്ചിയിൽ, പ്രതി പിടിയിൽ

പൊള്ളലേറ്റ ജോസഫിന്റെ നില ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 17, 2025, 11:18 AM IST
  • കൊച്ചി കടവന്ത്രയിലാണ് സംഭവം.
  • പിറവം സ്വദേശി ജോസഫിനെയാണ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്.
  • കൊച്ചി സ്വദേശി ആന്റപ്പൻ പിടിയിലായി.

  1. Thiruvananthapuram Crime News: വിവാഹമോചന കേസ് ഒത്തുതീർപ്പിനായി ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തു: തിരുവനന്തപുരത്ത് അഭിഭാഷകയും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ

Murder Attempt: മോഷണം ചോദ്യം ചെയ്തയാളെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം; സംഭവം കൊച്ചിയിൽ, പ്രതി പിടിയിൽ

കൊച്ചി: പണം കവർന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തയാളെ തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം. കൊച്ചി കടവന്ത്രയിലാണ് സംഭവം. പിറവം സ്വദേശി ജോസഫിനെയാണ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്. കൊച്ചി സ്വദേശി ആന്റപ്പൻ പിടിയിലായി. പൊള്ളലേറ്റ ജോസഫ് ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 

Karthika V

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

