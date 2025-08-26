Cannabis Seized: കോതമംഗലത്ത് വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വേട്ട; മൂന്നര കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ

എറണാകുളം: കോതമംഗലത്ത് വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വേട്ട. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കോതമംഗലം എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിജോ വർഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും എറണാകുളം എക്സൈസ് ഇൻറലിജൻസ് ബ്യൂറോയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോതമംഗലത്തിന് സമീപം കോഴിപ്പിള്ളിയിൽ വച്ച് ഒഡീഷ സ്വദേശി ഭിമോ ബിറോയെ 3.632 കിലോ കഞ്ചാവ്വുമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഇയാൾ ഒഡീഷയിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് ട്രെയിൻ മാർഗ്ഗം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന കഞ്ചാവ് ആണിത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഈയാഴ്ചയിൽ തന്നെ കോതമംഗലം എക്സൈസ് റേഞ്ച് സംഘം കണ്ടെടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മേജർ കേസ് ആണിത്.
ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ പരിശോധനയുണ്ടാകുമെന്ന് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിജോ വർഗീസ് പറഞ്ഞു. ഇൻറലിജൻസ് ബ്യൂറോ അസിസ്റ്റൻറ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ MA യൂസഫലി, രഞ്ജു എൽദോ തോമസ്, കോതമംഗലം എക്സൈസ് റേഞ്ചിലെ ഗ്രേഡ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ലിബു PB, സോബിൻ ജോസ്, ബാബു MT, റസാക്ക് KA, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ബിലാൽ പി സുൽഫി എന്നിവരുടെ സംഘമായിരുന്നു ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
