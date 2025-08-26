English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cannabis Seized: കോതമംഗലത്ത് വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വേട്ട; മൂന്നര കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ

Kothamangalam News: ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ പരിശോധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് എക്സൈസ് അധികൃതർ പറയുന്നത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 26, 2025, 05:52 AM IST
  • കോതമംഗലത്ത് വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വേട്ട
  • കോതമംഗലത്തിന് സമീപം കോഴിപ്പിള്ളിയിൽ വച്ച് ഒഡീഷ സ്വദേശി ഭിമോ ബിറോയെ 3.632 കിലോ കഞ്ചാവ്വുമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

Read Also

  1. Cannabis seized: കോതമം​ഗലത്ത് വീണ്ടും വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; രണ്ടരക്കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

Trending Photos

Kerala Gold Rate 25 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും
5
Gold rate
Kerala Gold Rate 25 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും
Kerala Gold Rate Today 24 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...
6
Gold rate
Kerala Gold Rate Today 24 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...
Kerala lottery Samrudhi SM 17 Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്
5
Kerala Lottery Result
Kerala lottery Samrudhi SM 17 Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്
Onam 2025: ഓണഫലം 2025: ഓണം മുതൽ ബമ്പർ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല!
8
Onam 2025
Onam 2025: ഓണഫലം 2025: ഓണം മുതൽ ബമ്പർ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല!
Cannabis Seized: കോതമംഗലത്ത് വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വേട്ട; മൂന്നര കിലോയിലധികം കഞ്ചാവുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ

എറണാകുളം:  കോതമംഗലത്ത് വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വേട്ട. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ  കോതമംഗലം എക്സൈസ്  ഇൻസ്പെക്ടർ സിജോ വർഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും എറണാകുളം എക്സൈസ് ഇൻറലിജൻസ് ബ്യൂറോയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ  കോതമംഗലത്തിന് സമീപം  കോഴിപ്പിള്ളിയിൽ വച്ച് ഒഡീഷ സ്വദേശി  ഭിമോ  ബിറോയെ 3.632 കിലോ കഞ്ചാവ്വുമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Also Read: മദ്യലഹരിയിൽ പിതാവിനോട് ക്രൂരത; ആലപ്പുഴയിൽ കിടപ്പിലായ പിതാവിന് മകന്റെ ക്രൂര മർദനം

ഇയാൾ ഒഡീഷയിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് ട്രെയിൻ മാർഗ്ഗം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന  കഞ്ചാവ് ആണിത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഈയാഴ്ചയിൽ തന്നെ കോതമംഗലം എക്സൈസ് റേഞ്ച് സംഘം കണ്ടെടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മേജർ കേസ് ആണിത്. 

Also Read: ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ ഇവർക്ക് സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടവും!

ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ പരിശോധനയുണ്ടാകുമെന്ന് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിജോ വർഗീസ് പറഞ്ഞു.  ഇൻറലിജൻസ് ബ്യൂറോ അസിസ്റ്റൻറ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ MA യൂസഫലി, രഞ്ജു എൽദോ തോമസ്, കോതമംഗലം എക്സൈസ് റേഞ്ചിലെ ഗ്രേഡ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരായ ലിബു PB, സോബിൻ ജോസ്, ബാബു MT, റസാക്ക് KA, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ബിലാൽ പി സുൽഫി എന്നിവരുടെ സംഘമായിരുന്നു ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

CannabisKothamangalamOne Arrest3.5 kg of cannabis SeizedCannabis Seized

Trending News