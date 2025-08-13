Toilet in Petrol Pumps: പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറി; ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറി ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറി ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി. സുരക്ഷാ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തടയാവൂവെന്നും അധികാരപൂർവ്വം ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. എതിർകക്ഷികളായ തൊടുപുഴ, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭകൾക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി.
പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശൗചാലയങ്ങളെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളായി കണക്കാക്കാമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം ഡീലർമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതിലാണ് പുതിയ ഭേദഗതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
