English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Toilet in Petrol Pumps: പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറി; ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Toilet in Petrol Pumps: പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറി ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഹൈക്കോടതി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 13, 2025, 09:39 PM IST
  • സുരക്ഷാ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തടയാവൂ
  • അധികാരപൂർവ്വം ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.
  • എതിർകക്ഷികളായ തൊടുപുഴ, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭകൾക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി.

Trending Photos

Gold price Today 13 August 2025: സ്വ‍ർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര രൂപ, ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
6
Gold price today
Gold price Today 13 August 2025: സ്വ‍ർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര രൂപ, ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
Kerala Lottery Result Today 12 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today 12 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 13 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കൊപ്പം? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala Lottery Result Today 13 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കൊപ്പം? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kitchen Tips: മഴക്കാലത്ത് അടുക്കള വൃത്തിയായി കാക്കാം; വഴികളുണ്ടേ..!
5
Kitchen Tips
Kitchen Tips: മഴക്കാലത്ത് അടുക്കള വൃത്തിയായി കാക്കാം; വഴികളുണ്ടേ..!
Toilet in Petrol Pumps: പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറി; ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറി ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറി ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി. സുരക്ഷാ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തടയാവൂവെന്നും അധികാരപൂർവ്വം ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. എതിർകക്ഷികളായ തൊടുപുഴ, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭകൾക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി.

പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശൗചാലയങ്ങളെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളായി കണക്കാക്കാമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം ഡീലർമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതിലാണ് പുതിയ ഭേദഗതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author
High CourtKerala high CourtPetrol pumpsToilet Use

Trending News