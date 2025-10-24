Kochi News: സിപിഎം നേതാവ് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

കൊച്ചി: സിപിഎം നേതാവ് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സംഭവം നടന്നത് എറണാകുളം ഉദയംപേരൂർ നടക്കാവിലാണ്. മരിച്ചത് നടക്കാവ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മുൻസെക്രട്ടറി പങ്കജാക്ഷനാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് പങ്കജാക്ഷനെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
പങ്കജാക്ഷന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് സൂചന. പോലീസെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കജാക്ഷന് 50 ലക്ഷത്തിലധികം കടബാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നുമാണ്.
കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വീട് വിറ്റ് വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു താമസമെന്നും സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പാർട്ടിയുമായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സിപിഎം ഏരിയ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മഹത്യാകുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും ഉദയംപേരൂർ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
