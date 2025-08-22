Dead Body Found: ആൾ താമസമില്ലാത്ത വീടിൻ്റെ മാലിന്യ ടാങ്കിനുള്ളിൽ സ്ത്രീയുടെ ജഡം; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kothamangalam News: വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് കണ്ട് ഫാ. മാത്യൂസ് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മാൻ ഹോളിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 22, 2025, 06:09 PM IST
  • എസ്പി ഹേമലതയും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടള വിദഗ്ദ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി
  • സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

എറണാകുളം: കോതമംഗലം ഊന്നുകല്ലിന് സമീപം ആൾ താമസമില്ലാത്ത വീടിൻ്റെ മാലിന്യ ടാങ്കിനുള്ളിൽ സ്ത്രീയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വീടിൻ്റെ ഉടമയായ ഫാ. മാത്യൂസ് ജേക്കബ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിന് പുറകിലെ വർക്ക് ഏരിയയുടെ ഗ്രില്ല് തകർന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്.

തുടർന്ന് ഊന്നുകൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ന് വീണ്ടും വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് കണ്ട് ഫാ. മാത്യൂസ് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മാൻ ഹോളിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടത്.

ALSO READ: മാതാപിതാക്കളും മൂത്ത മകനും കൂര്രമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു, വീടിനുള്ളിൽ രക്തം തളംകെട്ടിയ നിലയിൽ; ഇളയമകനെ കാണാനില്ല

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വീട്ടുടമയായ ഫാ. മാത്യൂസ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ എസ്പി ഹേമലതയും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടള വിദഗ്ദ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്കും പോസ്റ്റുമോ‍‍ർട്ടത്തിനും ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ കൃത്യതയുണ്ടാകൂവെന്ന് എസ്പി വ്യക്തമാക്കി.

