Kerala News: സ്കൂളിൽ വൈകി എത്തിയതിന് അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരനെ ഇരുട്ടു മുറിയിൽ ഇരുത്തിയതായി പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

കൊച്ചി: സ്കൂളിൽ വൈകി എത്തിയതിന് അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരനെ ഇരുട്ടു മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുത്തുകയും മൈതാനത്തിലൂടെ ഓടിക്കുകയും ചെയ്തതായി പരാതി. സംഭവത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനടക്കം രക്ഷിതാക്കൾ പരാതി നൽകി. രാവിലെ 8.30ന് എത്തേണ്ടിയിരുന്നിടത്ത് 5 മിനിറ്റ് വൈകി എത്തിയതിന്റെ പേരിൽ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ 2 വട്ടം കുട്ടിയെ ഓടിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി.
കുട്ടിയെ ഓടിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു വെളിച്ചമില്ലാത്ത മുറിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ശേഷം മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും കുട്ടിയുടെ ടിസി തന്നുവിടുമെന്നുമാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറഞ്ഞതെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും രംഗത്തെത്തിയതോടെ സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി രൂക്ഷമായ തർക്കവും നടന്നിരുന്നു.
എന്നാൽ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വൈകി എത്തുന്ന കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന പിടിഎ നിയമം നടപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നുമാണ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിശദീകരണം. വിഷയത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. സംഭവത്തിൽ സ്കൂൾ അധികൃതർക്കെതിരെ നടപടി ഉറപ്പെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ നടപടി എടുക്കുമെന്നും കുട്ടി ടിസി വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
കുട്ടിയുടെ അച്ഛനുമായി സംസാരിച്ചു. സ്കൂൾ അധികാരികൾ ടി സി വാങ്ങിപ്പോകാനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് രക്ഷിതാവ് അറിയിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടമുള്ള ശിക്ഷ നൽകുന്നത് കേരള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു അനുയോജ്യമല്ല. റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കും. കുട്ടി ടിസി വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി അവിടെത്തന്നെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
