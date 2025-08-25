English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Crime News: ബൈക്കിലെത്തി കടന്നുപിടിച്ചു, കൂടെ വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു; ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ പതിനൊന്നുകാരിക്ക് നേരെ അതിക്രമം

പെൺകുട്ടി കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ പോയപ്പോഴാണ് അതിക്രമം നടന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 25, 2025, 05:46 PM IST
  • 11കാരി കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോഴാണ് യുവാവ് അതിക്രമം കാട്ടിയത്.
  • സംഭവത്തിൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഫോർട്ട് കൊച്ചി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

Read Also

  1. Pocso Case: 17കാരി പ്രസവിച്ചു; 23കാരനായ ഭർത്താവിനെതിരെ പോക്സോ കേസ്

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും,, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും,, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Bhagyathara Lottery Result Today 25 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Bhagyathara Lottery Result Today 25 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Ganesh Chaturthi Shubha Yogas: ഗണേശ ചതുര്‍ത്ഥിയിൽ രൂപം കൊള്ളും ശുഭയോഗങ്ങള്‍; 27 മുതൽ 5 രാശികൾക്ക് സൗഭാ​ഗ്യം, വിഘ്നങ്ങൾ ഒഴിയും
7
Ganesh Chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi Shubha Yogas: ഗണേശ ചതുര്‍ത്ഥിയിൽ രൂപം കൊള്ളും ശുഭയോഗങ്ങള്‍; 27 മുതൽ 5 രാശികൾക്ക് സൗഭാ​ഗ്യം, വിഘ്നങ്ങൾ ഒഴിയും
Crime News: ബൈക്കിലെത്തി കടന്നുപിടിച്ചു, കൂടെ വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു; ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ പതിനൊന്നുകാരിക്ക് നേരെ അതിക്രമം

കൊച്ചി: ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ 11 വയസ്സുകാരിക്ക് നേരെ അതിക്രമം നടന്നതായി പരാതി. ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാവ് കുട്ടിയെ കടന്നുപിടിക്കുകയും കൂടെവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 11കാരി കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോഴാണ് യുവാവ് അതിക്രമം കാട്ടിയത്. സംഭവത്തിൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഫോർട്ട് കൊച്ചി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

Pocso Case: ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതിക്ക് മരണം വരെ തടവ് ശിക്ഷ

വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒൻപതുവയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിക്ക് മരണംവരെ കഠിന തടവ് വിധിച്ച് കോടതി. ഹോസ്ദുർ​ഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കുടക് നപ്പോക്ക് സ്വദേശി പിഎ സലിം (40) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഹോസ്ദുർ​ഗ് അതിവേ​ഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി പിഎം സുരേഷ് ആണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

പീഡനത്തിന് ഇരയായ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കവർച്ച ചെയ്ത കമ്മൽ വിൽക്കാൻ ഇയാളെ സഹായിച്ച സഹോദരി കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ്. കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശിനി സുഹൈബ (21) ആണ് രണ്ടാം പ്രതി. ഇവരെ തിങ്കളാഴ്ച കോടതി പിരിയുംവരെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. ഇരുവരും കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി ശനിയാഴ്ച കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് ശിക്ഷാവിധി മാറ്റുകയായിരുന്നു.

2024 മെയ് 15ന് ആണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛൻ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് പശുവിനെ കറക്കാനായി പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് പ്രതി വീടിനുള്ളിൽ കയറി കുട്ടിയെ എടുത്ത് അരക്കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള വയലിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചത്. പീഡിപ്പിച്ച് കുട്ടിയെ വയലിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. പേടിച്ച കുട്ടി ഇരുട്ടിലൂടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നു.

കുട്ടിയുടെ കമ്മൽ വിറ്റുകിട്ടിയ കാശുമായി മഹാരാഷ്ട്ര, ബെം​ഗളൂരു, ആന്ധ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന സലിമിനെ ഒൻപതാം ദിവസമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അന്നത്തെ ഹോസ്ദുർ​ഗ് ഇൻസ്പെക്ടറും നിലവിൽ പേരാവൂർ ഡിവൈഎസ്പിയുമായ ആസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

ഭാര്യയും നാല് മക്കളും ഉള്ള ആളാണ് പ്രതി. ഇയാൾ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ താമസിക്കാറില്ല. ഇടയ്ക്ക് കുടകിലേക്ക് പോകും. അതിനാൽ തന്നെ നാട്ടുകാരുമായി സലിമിന് വലിയ പരിചയം ഒന്നുമില്ല. ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ പോലും മൊഴി വിചാരണക്കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുകൂലമായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Crime newsAssault caseFort Kochi

Trending News