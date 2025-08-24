എറണാകുളം: കോതമംഗലത്ത് കഞ്ചാവുമായി അതിഥി തൊവിലാളി പിടിയിൽ. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി അനാറുൽ ഷെയ്ക്ക് ആണ് എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. 3.040 കിലോ കഞ്ചാവാണ് ഇയാളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. ഇരുമലപ്പടി കനാൽ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എക്സൈസ് സംഘം കഞ്ചാവുമായി പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് (NDPS) ആക്ട് പ്രകാരം ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.
നെല്ലിക്കുഴി ഇരുമലപ്പടി മേഖലയിൽ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണ സംഘങ്ങളുണ്ടെന്ന വിവരം കോതമംഗലം എക്സൈസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മയക്ക്മരുന്ന് / രാസലഹരി എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കുവാനും, കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുമായി കോതമംഗലം എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിജോ വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിക്ക് കോതമംഗലം ടൗൺ, പാനിപ്ര, ഇരുമലപ്പടി, നെല്ലിക്കുഴി ഭാഗങ്ങളിൽ യുവാക്കൾക്കിടയിലും അന്യസംസ്ഥാന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലും കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപങ്കുണ്ടന്ന് വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാൾ കുറച്ച് നാളുകളായി പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ രഹസ്യ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.
എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ രഹസ്യ നീക്കത്തിൽ കഞ്ചാവുമായി ഇരുമലപ്പടി ഭാഗത്ത് വച്ച് ഇയാൾ പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു. കോതമംഗലം എക്സൈസ് റെയിഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ സിജോ വർഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ
(gr) ഇബ്രാഹിം കെ എസ് , ഗ്രേഡ് പ്രിവന്റിവ് ഓഫീസർമാരായ ലിബു PB ,ബാബു MT, റസാക്ക് KA, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ബിലാൽ P സുൽഫി, എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
കേരള എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ മയക്കുമരുന്നിന് എതിരായുള്ള പ്രത്യേക കർമ്മ പദ്ധതിയായ ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഭാഗമായിതുടർന്നും കോതമംഗലം റെയിഞ്ച് പരിധിയിൽ അനധികൃതമായ മദ്യം /മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗവും വ്യാപനവും തടയുന്നതിനായി ശക്തമായ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകും.
