Kochi News: കൊച്ചിയിൽ കാറിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ കുതിര ചത്തു; സവാരി നടത്തിയ ആൾക്കെതിരെ കേസ്

കൊച്ചിയിൽ കാറിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ കുതിര ചത്തു. ചേരാനെല്ലൂര് കണ്ടയ്നര് റോഡില് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ചോര വാർന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം കുതിര റോഡിൽ കിടന്നിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കുതിരയെ അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത ഫക്രുദ്ദീന് എന്നയാള്ക്കെതിരെ ചേരാനെല്ലൂര് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മൃഗങ്ങളോടുളള ക്രൂരത ഉള്പ്പെടെയുളള വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ റോഡിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെയായിരുന്നു അപകടം. കാറിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിനുശേഷം കാലിന് പരുക്കേറ്റ കുതിര രണ്ടുമണിക്കൂറോളം ചോരവാർന്ന് റോഡിൽ കിടന്നു. തുടർന്നാണ് ലോറിയിൽ കയറ്റി മണ്ണുത്തിയിലെ വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. എന്നാൽ അങ്കമാലി എത്തിയപ്പോൾ കുതിര ചത്തു. എറണാകുളം കുന്നുകര സ്വദേശിയുടേതാണ് കുതിര.
ഇയാളിൽനിന്ന് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഫക്രുദ്ദീൻ എന്നയാളാണ് കുതിര സവാരി നടത്തിയത്. റിഫ്ലക്ടർ പോലുമില്ലാതെയാണ് നിയമം ലംഘിച്ച് ഇയാൾ രാത്രി കുതിരയിൽ സഞ്ചരിച്ചത്. ഫക്രുദ്ദീനെതിരെ ചേരാനല്ലൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. അശ്രദ്ധമായി മൃഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്ന വകുപ്പ് ചുമത്തിയാണ് കേസ്. അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻഭാഗം തകർന്നിരുന്നു. കാറോടിച്ചയാൾക്കും പരുക്കുണ്ട്. 65,000 രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
