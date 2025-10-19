Husband tortured wife: പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് ഭാര്യയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് ; നാല് വർഷമായ് ഭർതൃപീഡനം

എറണാകുളം: ആദ്യത്തെ കുട്ടി പെൺകുഞ്ഞ് ആയതിന് ഭാര്യക്ക് വർഷങ്ങളായി മർധനം. അങ്കമാലിയിലാണ്, പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിന് ഭാര്യ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായ് ഭർതൃപീഡനം അനുഭവിച്ചത്.
2020 ലാണ് യുവതി വിവാഹിതയായത്. ശേഷം 2021 ൽ ഇവർക്ക് ആദ്യത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചു. എന്നാൽ കുട്ടി പെണ്ണായത് ഭാര്യയുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് ഭർത്താവ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇതെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായ് ഭാര്യയെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മർദനമേറ്റ യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡോക്ടർ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് യുവതി വിവരം പറഞ്ഞത്. പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
