കൊച്ചി: പോലീസിന് നേരെ നഗ്നത പ്രദർശനം നടത്തിയ കാപ്പ കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ. തൃശ്ശൂർ ആലപ്പാടൻ വീട്ടിൽ സ്റ്റെജിൻ സ്റ്റാൻലിയാണ് സെൻട്രൽ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഇയാൾ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് നഗ്നതാപ്രദർശനം നടത്തിയത്. വഴിയിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് സ്റ്റലിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
തുടർന്ന് ഇയാളെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. അവിടെ വച്ച് പ്രതി പോലീസിനോട് കയർക്കുകയും തുടർന്ന് നഗ്നതാപ്രദർശനം നടത്തുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇയാൾ. പോലീസിന്റെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ലൈംഗികാധിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്തതിനാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇയാൾ തൃശ്ശൂരിലെ കാപ്പ കേസ് പ്രതിയാണെന്ന് സെൻട്രൽ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; ആറ് കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി ഫാഷൻ ഡിസൈനർ പിടിയിൽ
നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. ആറ് കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി ഫാഷൻ ഡിസൈനർ കസ്റ്റംസ് പിടിയിൽ.
കൊടുങ്ങലൂർ സ്വദേശിയാണ് പിടിയിലായത്. ഇയാൾ ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. പിടിയിലായ അബ്ദുൽ ജലീൽ ജസ്മാൽ ബാഗിനകത്ത് പ്രത്യേകം ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് ആറ് കിലോ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതാണ് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാൾ ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തിച്ച ശേഷമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
