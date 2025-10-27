Ganja Seized: കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കോതമംഗലം എക്സൈസിന്റെ പിടിയിൽ

എറണാകുളം: കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കോതമംഗലം എക്സൈസിന്റെ പിടിയിൽ. കോതമംഗലം എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിജോ വർഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലം താലൂക്കിൽപ്പെടുന്ന ഇരമല്ലൂർ വില്ലേജിലെ ഇരുമലപ്പടി, നെല്ലിക്കുഴി ഭാഗത്ത് വച്ചാണ് 2 അതിഥി തൊഴിലാളികളെ 2 കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അസം സ്വദേശികളായ ഫൈജുല് ഇസ്ലാം ,ഉബൈദുല് ഹുസൈന് എന്നിവരെയാണ് എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇവർക്കെതിരെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നാളുകളായി നെല്ലിക്കുഴി ഇരുമലപ്പടി മേഖലയിൽ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണ സംഘങ്ങൾ വേരുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന വിവരം കോതമംഗലം എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ സിജോ വർഗീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.
അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഗ്രേഡ് പ്രിവന്റിവ് ഓഫീസർമാരായ ലിബു PB, ബാബു MT, റസാക്ക് KA, സോബിന് ജോസ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ വികാന്ത് PV, ഉബൈസ് PM എന്നിവരു ണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പെരുമ്പാവൂർ, കോതമംഗലം മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ സിജോ വർഗീസ് പറഞ്ഞു.
