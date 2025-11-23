Crime News: മദ്യപാനത്തിനിടെ വഴക്ക് സഹോദരീ ഭർത്താവിനെ കുത്തിക്കൊന്ന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

കോതമംഗലം: മദ്യപാനത്തിനിടെ ഉണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ സഹോദരീ ഭർത്താവിനെ കുത്തിക്കൊന്ന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. മരിച്ചത് ചാത്തമറ്റം സ്വദേശി രാജൻ ആണ്.
രാജന്റെ മൃതദേഹം മുറിയിൽ കട്ടിലിനു സമീപം നിലത്തു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു കിടന്നത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ തൊഴുത്തിങ്കൽ സുകുമാരനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് രാവിലെ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചെത്തിയവരാണ് ജനലിലൂടെ രാജന്റെ മൃതദേഹം അകത്തു കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. വീടിന്റെ വാതിൽ അകത്തു നിന്ന് അടച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതി രാത്രി ജനലിലൂടെ കയ്യിട്ട് രാജന്റെ വയറ്റിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കത്തി വയറിലൂടെ തുളഞ്ഞു കയറി പിൻഭാഗത്തെത്തി രക്തം വാർന്നായിരുന്നു മരണം. മരിച്ച രാജൻ ഭാര്യയും മകളുമായി പിണങ്ങി ഒറ്റയ്ക്കാണു താമസിച്ചിരുന്നത്.
സുകുമാരന്റെ വീട് രാജന്റെ വീടിന് അടുത്താണ്. ഇവർ ചേർന്ന് മദ്യപാനം പതിവായിരുന്നു. ഇവർ തമ്മിൽ ശനിയാഴ്ച വഴക്കുണ്ടായി ആനി ദിവസം രാത്രിയാണ് കുത്തേറ്റത്. പ്രതിയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്.
