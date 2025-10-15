English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi
  • Kochi News: ടാങ്കറിൽ നിന്നും ആസിഡ് തെറിച്ചുവീണു; കൊച്ചിയിൽ ബൈക്ക് യാത്രികന് ​ഗുരുതര പൊള്ളൽ

Kochi News: ടാങ്കറിൽ നിന്നും ആസിഡ് തെറിച്ചുവീണു; കൊച്ചിയിൽ ബൈക്ക് യാത്രികന് ​ഗുരുതര പൊള്ളൽ

ടാങ്കർ ലോറിയിൽ നിന്നും ചോർന്ന ആസിഡ് ബിനീഷിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 15, 2025, 07:36 PM IST
  • ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
  • ശരീരത്തിൽ ആസിഡ് വീണ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ബിനീഷിനെ ഉടന്‍ തന്നെ എറണാകുളം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കൊച്ചി: കൊച്ചിയില്‍ ആസിഡ് ദേഹത്ത് വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് പൊള്ളലേറ്റു. തോപ്പുംപടി സ്വദേശി ബിനീഷിന് ​ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. തേവര സി​ഗ്നലിന്റെ ഭാ​ഗത്ത് വച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ബിനീഷിന്റെ മുൻപിലായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടാങ്കറിൽ നിന്ന് ആസിഡ് ചോര്‍ന്ന് ബിനീഷിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ആസിഡ് വീണ് ശരീരത്തിൽ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ബിനീഷിനെ ഉടന്‍ തന്നെ എറണാകുളം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൈകള്‍ക്കും കഴുത്തിനും സാരമായി പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. ബിനീഷിനെ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തില്‍ ടാങ്കര്‍ ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ തേവരെ പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ടാങ്കര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുകയും ചെയ്തു.

Kochi NewsAcidAccident newsകൊച്ചിആസിഡ് വീണ് അപകടം

