  • Drug Bust In Kochi: കൊച്ചിയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട; 105 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

ഇന്നലെ രാവിലെയോടെയാണ് ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ യുവതിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 23, 2025, 09:39 PM IST
Read Also

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട. കൊച്ചിയിൽ ചാവക്കാട് സ്വദേശിയായ നിധിയിൽ നിന്നുമാണ് 105 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കൊച്ചി ഡാൻസാഫ് സംഘം പിടികൂടിയത്.  

Also Read: ആറ്റിങ്ങൽ കൊലപാതകം: പ്രതി ജോബി ജോർജ് പിടിയിൽ

ഇയാൾ ദേശീയ പാതയിൽ ചേരാനല്ലൂരിന് സമീപം ലഹരി വിൽപനയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പിടിയിലായത്. അതുപോലെ കോഴിക്കോടും വൻ ലഹരിവേട്ട നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 40 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്ന് യുവാക്കളെയാണ് ഡാൻസാഫ് സംഘം പിടികൂടിയത്. കോഴിക്കോട് അടിവാരം സ്വദേശി സാബിത്ത് ടി.ആർ, ഈങ്ങാപ്പുഴ സ്വദേശി ജാസിൽ സലിം, മലപ്പുറം സ്വദേശി സതീദ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. 

ഡാൻസാഫ് സംഘവും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസും സംയുക്തമായാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമായി തുടരുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ തുടർച്ചയായ അറസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: ശുക്രാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സ്ഥാനക്കയറ്റവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

ആറ്റിങ്ങൽ കൊലപാതകം: പ്രതി ജോബി ജോർജ് പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റിങ്ങൽ ഗ്രീൻ ലൈൻ ലോഡ്ജിൽ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതി ജോബി ജോർജ് പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. പ്രതിയെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 

പ്രതിക്കൊപ്പം ഒരു യുവാവ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു അയാളേയും  പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരേയും ഇന്ന് ആറ്റിങ്ങലിൽ എത്തിച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയരാക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്നലെ രാവിലെയോടെയാണ് ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ യുവതിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ ബിയർ കുപ്പി  ഉപയോഗിച്ച് ഗുരുതരമായി മുറിവേൽപ്പിച്ച പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ലോഡ്ജിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് സഹായകമായത്.

Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതു മണിയോടെ ഭാര്യയെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് ജോബി അസ്മിനയെ ലോഡ്ജിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. മുറി വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത ശേഷം അസ്മിനയെ മുറിയിലാക്കിയിട്ട് ഇയാൾ മറ്റു ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം റിസപ്ഷനിലെത്തി ശേഷം രാത്രി 1:30 ഓടെ ഇയാൾ മുറിയിലേക്കു പോയെന്നാണ് മറ്റു ജീവനക്കാർ പോലീസിനോടു പറഞ്ഞത്.

ശേഷം രാവിലെ ആയിട്ടും ഇരുവരെയും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചുനോക്കിയെങ്കിലും തുറന്നില്ല. തുടർന്ന് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ശേഷം പോലീസെത്തി വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് അസ്മിനയെ മരിച്ചനിലയിൽ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.  ഇവരുടെ കൈകളിൽ മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല മദ്യക്കുപ്പി ഉടഞ്ഞ് ചിതറിയ നിലയിലുമായിരുന്നു. 

