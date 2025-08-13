കൊച്ചി: കുസാറ്റിലെ വിദ്യാർഥികൾ എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിൽ. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികളായ അതുൽ, അൽവിൻ റിബി എന്നിവരാണ് 10 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായത്. രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാൻസാഫും ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും വിദ്യാർഥികൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലഹരി പിടികൂടിയത്.
പുലർച്ചെയാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് എംഡിഎംഎ എത്തിച്ചതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇവർ മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതായും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ പരിശോധനയാണ് അധികൃതർ നടത്തുന്നത്. പോലീസും എക്സൈസ് വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
