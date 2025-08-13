English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

MDMA Seized: എംഡിഎംഎയുമായി കുസാറ്റിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പിടിയില്‍

MDMA Seized From CUSAT Students: സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികളായ അതുൽ, അൽവിൻ റിബി എന്നിവരാണ് 10 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 13, 2025, 06:14 PM IST
  • വിദ്യാർഥികൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലഹരി പിടികൂടിയത്
  • പുലർച്ചെയാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്

കൊച്ചി: കുസാറ്റിലെ വിദ്യാർഥികൾ എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിൽ. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികളായ അതുൽ, അൽവിൻ റിബി എന്നിവരാണ് 10 ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായത്. രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാൻസാഫും ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും വിദ്യാർഥികൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലഹരി പിടികൂടിയത്.

പുലർച്ചെയാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് എംഡിഎംഎ എത്തിച്ചതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇവർ മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതായും പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു.

ALSO READ: കഞ്ചാവുമായി കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടക്ടർ പിടിയിൽ

സംസ്ഥാനത്ത് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ പരിശോധനയാണ് അധികൃതർ നടത്തുന്നത്. പോലീസും എക്സൈസ് വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

MDMA Seizedഎംഡിഎംഎ

