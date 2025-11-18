English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  പ്രണയം നടിച്ച് പതിനഞ്ചുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ

Navy Sailor Arrested: പ്രണയം നടിച്ച് പതിനഞ്ചുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിൽ

പീഡനത്തിന് ഇരയായ പതിനഞ്ചുകാരി കൊച്ചിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മകളാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 18, 2025, 11:33 PM IST
  • പ്രണയം നടിച്ച് പതിനഞ്ച് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്
  • ഹരിയാന സ്വദേശിയായ അമിതിനെയാണ് ഹാർബർ പോലീസ് പിടികൂടിയത്‌

കൊച്ചി: പ്രണയം നടിച്ച് പതിനഞ്ച് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഹരിയാന സ്വദേശിയായ അമിതിനെയാണ് ഹാർബർ പോലീസ് പിടികൂടിയത്‌. 

അറസ്റ്റിലായ അമിത് കൊച്ചി നേവൽ ബേസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.  പീഡനത്തിന് ഇരയായ പതിനഞ്ചുകാരി കൊച്ചിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മകളാണ്. പ്രണയം നടിച്ച് മുണ്ടംവേലിയിലെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് അമിത് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. 

ഈ പെൺകുട്ടി അമിത്തുമായി എങ്ങനെ സൗഹൃദത്തിലായി എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. 

