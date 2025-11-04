Marijuana Seized: നെടുമ്പാശേരിയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; ആറര കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

കൊച്ചി: നെടുമ്പാശേരിയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട. ആറര കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി. സംഭവത്തിൽ വയനാട് സ്വദേശി അബ്ദുൽ സമദിനെ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി. ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശേരി വഴി കടത്തുകയായിരുന്ന ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്.
ഭക്ഷണ പാക്കറ്റുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചത്. ലഹരിക്കടത്തിന് 50,000 രൂപയാണ് കൂലിയായി ലഭിക്കുകയെന്ന് യുവാവ് പറഞ്ഞു. യാത്ര ടിക്കറ്റും താമസവും സൗജന്യമാണെന്നും യുവാവ് പറഞ്ഞു.
ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവിന് കിലോയ്ക്ക് ലക്ഷങ്ങളാണ് വില. തായ്ലൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കൂടുതലായി എത്തുന്നത്. സാധാരാണ കഞ്ചാവിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ടെട്രാഹൈഡ്രോകനാബിനോളിന്റെ അളവ് ഇവയിൽ കൂടുതലാണ്.
