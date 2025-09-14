എറണാകുളം: കോതമംഗലം നെല്ലിക്കുഴിയിൽ കഞ്ചാവുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ. അസം സ്വദേശി ഫോജൽ അഹമ്മദ് ആണ് പിടിയിലായത്. കോതമംഗലം പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ കിലോ കഞ്ചാവാണ് പ്രതിയിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്.
ഇന്നലെ രാത്രി പൊലീസ് പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ഒരു സഞ്ചിയുമായി പ്രതിയെ കണ്ടപ്പോൾ സംശയം തോന്നിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഈ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. എസ്ഐമാരായ ആൽബിൻ സണ്ണി, ശശി, എ എസ് ഐ മനാഫ്, എസ് സി പി ഒ അൻസാർ, അജ്മൽ എന്നിവരടങ്ങിയ പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
Marijuana Seized: തിരുവനന്തപുരത്ത് കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. പെരുങ്കടവിള തോപ്പിൽ സ്വദേശി അരുൺ രാജ് ആണ് പിടിയിലായത്. എക്സൈസ് സംഘമാണ് പിടികൂടിയത്. അടിപിടി വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാളെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി റിമാൻഡിൽ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 21ന് ആയിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കുന്നത്തുകാൽ ഭാഗത്ത് രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി എത്തിയ ആനന്ദിനെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് അരുൺ രാജ് രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇയാളുടെ വാഹനം എക്സൈസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു. കേസിലെ പ്രതിയായ അരുൺ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതായി എക്സൈസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
ബാംഗ്ലൂർ ഉൾപ്പെടെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവും ലഹരി മരുന്നും എത്തിച്ച് ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കും ആവശ്യക്കാർക്കും എത്തിച്ചു നൽകുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് അരുൺ രാജെന്ന് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു. കഞ്ചാവ് കടത്തിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് കേസ് എക്സൈസ് നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കിൾ പരിധിയിൽ ഉണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.