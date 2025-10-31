English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi
  • Operation Cy-Hunt: സൈബർ തട്ടിപ്പ്, കൊച്ചിയിൽ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികളടങ്ങുന്ന സംഘം പിടിയിൽ; പിടിയിലായത് ഓപ്പറേഷന്‍ സൈ ഹണ്ടിലൂടെ

Operation Cy-Hunt: സൈബർ തട്ടിപ്പ്, കൊച്ചിയിൽ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികളടങ്ങുന്ന സംഘം പിടിയിൽ; പിടിയിലായത് ഓപ്പറേഷന്‍ സൈ ഹണ്ടിലൂടെ

കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സൈ ഹണ്ടിലൂടെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 31, 2025, 12:52 PM IST
  • അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് പണം പിന്‍വലിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത്.
  • അഭിഷേക് വിജു, ഹാഫിസ്, അല്‍ത്താഫ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുരാരി ബാബുവിന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 29 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 29 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം; ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 30 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 30 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
12
Love Horoscope Today
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
Mars Venus Conjunction: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്തിലൂടെ സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും; നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇവർ!
6
Mangal Shukra Yuti
Mars Venus Conjunction: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്തിലൂടെ സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും; നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇവർ!
Operation Cy-Hunt: സൈബർ തട്ടിപ്പ്, കൊച്ചിയിൽ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികളടങ്ങുന്ന സംഘം പിടിയിൽ; പിടിയിലായത് ഓപ്പറേഷന്‍ സൈ ഹണ്ടിലൂടെ

കൊച്ചി: കൊച്ചിയില്‍ ഓപ്പറേഷൻ സൈ ഹണ്ടിൽ വന്‍ സൈബര്‍ തട്ടിപ്പ് സംഘം പിടിയില്‍. വിദ്യാര്‍ഥികളടങ്ങുന്ന തട്ടിപ്പ് സംഘമാണ് പിടിയിലായത്. അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് പണം പിന്‍വലിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത്. അഭിഷേക് വിജു, ഹാഫിസ്, അല്‍ത്താഫ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. അഭിഷേകും ഹാഫിസ് എന്നിവർ തൃക്കാക്കര കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്. 6 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് ഇന്നലെ പിന്‍വലിച്ചത്. ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പലതട്ടിപ്പുകളുടെയും പണം എത്തിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Operation Cy-HuntCyber FraudKerala Policeഓപ്പറേഷൻ സൈ ഹണ്ട്സൈബർ തട്ടിപ്പ്

Trending News