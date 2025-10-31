കൊച്ചി: കൊച്ചിയില് ഓപ്പറേഷൻ സൈ ഹണ്ടിൽ വന് സൈബര് തട്ടിപ്പ് സംഘം പിടിയില്. വിദ്യാര്ഥികളടങ്ങുന്ന തട്ടിപ്പ് സംഘമാണ് പിടിയിലായത്. അക്കൗണ്ടില് നിന്ന് പണം പിന്വലിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത്. അഭിഷേക് വിജു, ഹാഫിസ്, അല്ത്താഫ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. അഭിഷേകും ഹാഫിസ് എന്നിവർ തൃക്കാക്കര കോളജ് വിദ്യാര്ഥികളാണ്. 6 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടില്നിന്ന് ഇന്നലെ പിന്വലിച്ചത്. ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പലതട്ടിപ്പുകളുടെയും പണം എത്തിയത്.
