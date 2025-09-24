Operation Numkhor: ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോർ: ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ പേരില്‍; കസ്റ്റംസ് ഇന്ന് സമൻസ് നൽകും

കൊച്ചി: ഭൂട്ടാൻ വഴി വാഹനം കടത്തിയ കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നടൻ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ പേരിലാണെന്നും വാഹനത്തിന് ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടിയും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇതിനിടയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദുല്ഖര് സല്മാന് കസ്റ്റംസ് ഇന്ന് സമന്സ് നല്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന് അടക്കമുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കണമെന്ന് കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ നാല് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റംസിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. ഇതില് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഒരു വാഹനമാണ് മറ്റൊരാളുടെ പേരില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിവരം. നടന് പൃഥ്വിരാജിന്റെ രണ്ട് വാഹനങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ വാഹനങ്ങള് കണ്ടെത്താനും കസ്റ്റംസ് ശ്രമം നടത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ പനമ്പള്ളി നഗറിലെ വീട്ടിലും പൃഥ്വിരാജിന്റെ തേവരയിലെ വീട്ടിലും കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന ഇന്നലെയാണ് നടന്നത്. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ദുല്ഖറിന്റെ രണ്ട് വാഹനങ്ങള് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജിന്റെ വീട്ടില് പരിശോധന നടന്നെങ്കിലും വാഹനം കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നടന് അമിത് ചക്കാലയ്ക്കലിന്റെ എളമക്കര പൊറ്റക്കുഴിയിലെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടന്നു. അമിതിന് എട്ടോളം വാഹനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് അമിതിനെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു.
ഇന്നലെ നടത്തിയ പരിശോധനയില് കസ്റ്റംസ് 36 വാഹനങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കേരളത്തിലേക്ക് 150 മുതല് 200 വരെ എസ്യുവികള് എത്തിച്ചെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് റിപ്പോർട്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് കസ്റ്റംസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൂട്ടാനീസ് ഭാഷയില് വാഹനം എന്ന് അര്ത്ഥം വരുന്ന നുംഖോർ എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് സംഘം ഈ ഓപ്പറേഷന് നല്കിയിരിക്കുന്ന പേര്. രാജ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വാഹനക്കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ കോയമ്പത്തൂര് കണ്ണികളെ ഒരു വര്ഷം മുന്പ് കസ്റ്റംസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. കൊച്ചിക്ക് പുറമേ തൃശൂര്, മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം, കണ്ണൂര്, അടിമാലി എന്നിവിടങ്ങളിലും കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന നടന്നിരുന്നു. വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലാത്ത കൃത്യമല്ലെന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
