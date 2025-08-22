English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pocso Case: 17കാരി പ്രസവിച്ചു; 23കാരനായ ഭർത്താവിനെതിരെ പോക്സോ കേസ്

Pocso Case Kochi: ആശുപത്രിയിൽ ആധാർ കാർഡ് നൽകിയതോടെയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് 17 വയസാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ തൃക്കാക്കര പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 22, 2025, 03:12 PM IST
  • തമിഴ്നാട്ടിൽ വച്ച് വിവാഹം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയത്
  • വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുത്തവർക്ക് എതിരെയും കേസിൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു

17കാരി പ്രസവിച്ചു; 23കാരനായ ഭർത്താവിനെതിരെ പോക്സോ കേസ്

കൊച്ചി: കാക്കനാട് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ 17 വയസുകാരി പ്രസവിച്ചു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയാണ് പ്രസവിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ ആധാർ കാർഡ് നൽകിയതോടെയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് 17 വയസാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ തൃക്കാക്കര പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

വാതുരുത്തി ന​ഗറിലാണ് പെൺകുട്ടി താമസിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് മധുര സ്വദേശി പ്രേംകുമാറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാൾക്ക് 23 വയസാണ്. പ്രേംകുമാറിനെതിരെ പോക്സോ കേസ് ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആചാര പ്രകാരം, തമിഴ്നാട്ടിൽ വച്ച് വിവാഹം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയത്.

ALSO READ: മാതാപിതാക്കളും മൂത്ത മകനും കൂര്രമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു, വീടിനുള്ളിൽ രക്തം തളംകെട്ടിയ നിലയിൽ; ഇളയമകനെ കാണാനില്ല

തുടർന്ന് ഇവർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായാണ് വിവാഹം നടത്തിയതെന്നും ബാല വിവാഹത്തിന് കൂട്ട് നിന്നവർക്ക് എതിരെയും നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുത്തവർക്ക് എതിരെയും കേസിൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

