Pocso Case: 17കാരി പ്രസവിച്ചു; 23കാരനായ ഭർത്താവിനെതിരെ പോക്സോ കേസ്

കൊച്ചി: കാക്കനാട് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ 17 വയസുകാരി പ്രസവിച്ചു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയാണ് പ്രസവിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ ആധാർ കാർഡ് നൽകിയതോടെയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് 17 വയസാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ തൃക്കാക്കര പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
വാതുരുത്തി നഗറിലാണ് പെൺകുട്ടി താമസിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് മധുര സ്വദേശി പ്രേംകുമാറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാൾക്ക് 23 വയസാണ്. പ്രേംകുമാറിനെതിരെ പോക്സോ കേസ് ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആചാര പ്രകാരം, തമിഴ്നാട്ടിൽ വച്ച് വിവാഹം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയത്.
തുടർന്ന് ഇവർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായാണ് വിവാഹം നടത്തിയതെന്നും ബാല വിവാഹത്തിന് കൂട്ട് നിന്നവർക്ക് എതിരെയും നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുത്തവർക്ക് എതിരെയും കേസിൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
