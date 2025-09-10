Vedan Arrest: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ റാപ്പർ വേടൻ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി: വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന യുവ ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ റാപ്പർ വേടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനാൽ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷം വിട്ടയച്ചു. തൃക്കാക്കര പോലീസാണ് റാപ്പർ വേടനെന്ന ഹിരൺദാസ് മുരളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇന്നലെ പോലീസ് വേടനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വേടന് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് വേടൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായത്. 2021 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 2023 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അഞ്ച് തവണ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി.
കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പിന്നീട് വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒഴിവാക്കിയെന്നും പാട്ട് പുറത്തിറക്കാനെന്ന പേരിൽ 31,000 രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. വേടന്റെ വീട്ടിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു.
