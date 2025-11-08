Edappally Car Accident: ഇടപ്പള്ളിയിൽ കാർ മെട്രോ പില്ലറിലിടിച്ച്‌ അപകടം; രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊച്ചി: ഇടപ്പള്ളിയിൽ കാർ മെട്രോ പില്ലറിലിടിച്ച് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ ഹറൂൺ ഷാജി, മുനീർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രണ്ട് പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻവശവും സൈഡ് ഭാഗവും പൂർണമായി തകർന്നു. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കാർ അമിതവേഗതയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം. തൃശൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കാർ വന്നത്.
