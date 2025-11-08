English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kochi
  • Edappally Car Accident: ഇടപ്പള്ളിയിൽ കാർ മെട്രോ പില്ലറിലിടിച്ച്‌ അപകടം; രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Edappally Car Accident: ഇടപ്പള്ളിയിൽ കാർ മെട്രോ പില്ലറിലിടിച്ച്‌ അപകടം; രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

സ്വിഫ്റ്റ് കാർ മെട്രോ പില്ലറിലിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രണ്ട് പേർ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 8, 2025, 10:32 AM IST
  • അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻവശവും സൈഡ് ഭാ​ഗവും പൂർണമായി തകർന്നു.
  • പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Edappally Car Accident: ഇടപ്പള്ളിയിൽ കാർ മെട്രോ പില്ലറിലിടിച്ച്‌ അപകടം; രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊച്ചി: ഇടപ്പള്ളിയിൽ കാർ മെട്രോ പില്ലറിലിടിച്ച്‌ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ ഹറൂൺ ഷാജി, മുനീർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രണ്ട് പേർ അതീവ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻവശവും സൈഡ് ഭാ​ഗവും പൂർണമായി തകർന്നു. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കാർ അമിതവേ​ഗതയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് നി​ഗമനം. തൃശൂർ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നാണ് കാർ വന്നത്.

